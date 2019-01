Com o pé engessado, Alok curte lua de mel nas Maldivas

21/01/2019 | 16:10



Parece que a lua de mel de Alok não começou bem! O DJ, que está viajando com Romana Novais pelas Maldivas após ter se casado com a médica no dia 15 de janeiro aos pés do Cristo Redentor, mostrou em seu Instagram Stories que está com o pé esquerdo engessado, mas mesmo assim curtindo os dias de folga.

Em uma das fotos, ao lado da esposa, Alok escreveu:

Ainda bem que tenho uma médica pra cuidar de mim.

Já em um vídeo postado logo em seguida, o DJ mostrou que estava sendo carregado por um carrinho, enquanto Romana o acompanhava de bicicleta.

- Já que eu não posso ir de bike, eu vou de carrinho e ela vai seguindo a gente. Cuidado, menina, pra você não cair.

Já em outro clique, onde aparece em frente ao mar usando uma bermuda super colorida, ele brincou com a situação:

Começando o casamento com o pé direito!

Alok foi mimado até mesmo pela equipe de seu hotel, que escreveu, em seu café da manhã, a frase Fique bem logo! Que fofo, né? No último vídeo postado pelo DJ, ele mostra que tirou o gesso e o substituiu por uma bota:

- Estava com aquele gesso e agora tirei. Agora sim, vambora.

Ainda bem que ele está aproveitando a lua de mel, apesar dos imprevistos, né?