Michel Teló comemora aniversário ao lado da família e ganha homenagem de Thais Fersoza

Apesar de ser segunda-feira, o dia é de muita festa para Michel Teló! Após ganhar um bolo durante o show que fez no último domingo, dia 20, o sertanejo, que completa 38 anos de idade nesta segunda-feira, dia 21, fez uma reflexão sobre o dia tão especial no Instagram:

E os aniversários vão ficando cada vez melhores! Mais um ano abençoado! Deus é maravilhoso! Sempre me dá muito mais do que sonhei! Foi um ano de muita proteção, bençãos, livramentos, milagres, amor, alegria, luta, choro, medo, quedas, perdão, vitórias... E que venha mais um ano, está nas mãos de Deus, sempre! Ele sabe o que é melhor pra mim. Obrigado minha gatinha @tatafersoza pela festa surpresa! Por ser meu porto seguro, cuidar da nossa família, enquanto estou na estrada. Por ser minha companheira de vida, meu amor, minha amiga, minha gostosa. Meus amores Melinda e Teodoro, nunca vou conseguir explicar o quanto amo vocês! Meus pais, meus irmãos, minha família toda, gratidão por tudo. Meus amigos e fãs, pela energia e torcida positiva! Que venha mais um ano! Que seja de paz, saúde, amor... só coisa boa!

Mas não foi só o aniversariante que postou textão! Thais Fersoza postou uma foto da família e se declarou para o marido nas redes sociais:

Eu sempre falo que existem três tipos de pessoas: as muito legais, as não tão legais e o Michel! É um terceiro tipo! Raro, especial, admirável. Ele é carinhoso, generoso, humilde, respeitoso, impressionantemente atencioso com TODOS, talentoso, paciente, HUMANO como nunca vi em ninguém a não ser nele! Que Deus te cubra de bênçãos, que todos os maiores sonhos e desejos do seu coração se realizem! Obrigada por me permitir fazer parte da sua vida! Aprender diariamente com você e seu jeito único de ser. Eu te admiro tanto, mais tanto, tanto que nem sei dizer. Que orgulho ser sua esposa! Que honra construir ao seu lado nossa família! Que venham muitos e muitos anos comemorando assim. Bem juntinhos! TE AMO INFINITO MARIDO! Você é um presente de Deus! Melinda e Teodoro têm muita sorte em ter um exemplo tão íntegro como pai.

Fofos, né?