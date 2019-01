Tatá Werneck se irrita com ato de crueldade de Maycon, do BBB 19

21/01/2019 | 16:10



Uma fala polêmica de Maycon, do BBB 19, fez com que ele ganhasse torcida de Tatá Werneck e Luisa Mell - mas aquela torcida contra, sabe? O participante declarou no programa, durante uma conversa rotineira, que já maltratou gatos quando era criança. Segundo o próprio Maycon, ele já amarrou os bichanos com adesivos, o que dificultava os movimentos dos animais, além de já ter colocado bombinhas nos rabos dos gatinhos. Luisa, então, fez uma declaração contra o brother em seu Instagram no último domingo, dia 20, criando inclusive a #foramaycon. E nesta segunda-feira, dia 21, foi a vez de Tatá se pronunciar sobre o caso.

A atriz, que também é uma grande defensora dos animais, repostou o vídeo de Luisa, mas com uma diferença: Tatá se recusa a chamar Maycon de idiota, mesmo sendo contra as atitudes do competidor. Veja abaixo:

Bom dia :) P. s: a legenda já estava no vídeo e eu que não entendo nada dessas paradas não soube tirar. Não chamaria ele nem ninguém de idiota.

Mesmo assim, a humorista reforçou o desejo de ver Maycon fora da casa. E você, o que achou dessa polêmica?