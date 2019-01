Esforço pela educação

Do Diário do Grande ABC



Professores da educação básica da rede municipal do Grande ABC recebem salários iguais ou superiores ao estabelecido pelo piso nacional do magistério, mas ainda assim são inúmeros os docentes que se desdobram em jornada dupla para reforçar os rendimentos no fim do mês, conforme revela reportagem de hoje deste Diário. Quando comparados com o salário mínimo vigente no País, de R$ 998, os valores pagos por prefeituras da região – vão de R$ 2.445 a R$ 4.049 por 40 horas semanais – podem dar a impressão de que os responsáveis pela formação inicial dos estudantes das sete cidades são classe privilegiada.

Não é, mas bem que deveria ser, porque educação é o mais importante pilar da civilização moderna, e o ensino básico é a estrutura da pirâmide da formação do aluno. E para garantir que os estudantes recebam o melhor nessa fase, inclusive com o uso de recursos da tecnologia da informação, é imprescindível que os professores tenham tempo e condições financeiras para fazer cursos de capacitação de forma constante. Ora, mas se são obrigados a trabalhar em dois ou até três escolas para complementar o salário, obviamente isso é impossível.

Assim como é impossível que possam preparar aulas mais elaboradas, o que impacta na qualidade do ensino, como bem mostrou resultado da ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização) do ano passado. Os dados, alarmantes, apontaram que quase metade dos alunos do 3º ano do ensino fundamental da rede pública da região apresentou níveis de leitura e aprendizado considerados insuficientes.

Também pesa nessa conta o fato de o professor ter dupla jornada, pois isso o impede de criar vínculos com a comunidade escolar, de conhecer a fundo as deficiências e qualidades de seus alunos. Assim como lecionar em diferentes unidades pode esvaziar o significado de ser docente, que é a relação aluno/professor, apontam especialistas.

Claro está que é preciso atender as necessidades dos dois lados da moeda para que se cumpra o que está disposto no artigo 205 da Constituição Federal, que diz: “A Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoas, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.