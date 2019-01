Príncipe Philip volta a dirigir dois dias após sofrer um acidente de carro

21/01/2019 | 15:10



Dois dias depois de sofrer um grave acidente de carro, príncipe Philip mostrou que o susto não o abalou! O Duque de Edimburgo já está de volta às pistas! Ele foi flagrado dirigindo uma Land Rover na Inglaterra no último sábado, dia 19. No domingo, dia 20, no entanto, quem comandou o volante do possante foi a Rainha Elizabeth II durante um passeio por Sandringham. O que mais chamou a atenção foi que em nenhum dos dias os membros da realeza estavam usando cinto de segurança! Parece que o casal ainda não aprendeu a lição, né?

Além disso, uma mulher que estava no carro em que o príncipe bateu revelou durante uma entrevista para o Sunday Mirror que ficou desapontada com a família real porque ela ainda não recebeu um pedido de desculpas:

- Eu tenho sorte por estar viva e ele ainda nem me pediu desculpas. Significaria muito para mim se o príncipe Philip se desculpasse, mas eu não tenho ideia se ele sente culpa.

Uma fonte disse à People entretanto que, logo após a batida, uma série de mensagens de apoio foram enviadas para os motoristas e para os passageiros.