Filho de Lionel Richie é detido em aeroporto após ameaçar explodir uma bomba

21/01/2019 | 15:10



Parece que os filhos do cantor Lionel Richie, jurado da edição de 2018 do reality de música American Idol, tendem a atrair polêmicas. Enquanto a modelo Sofia, de 20 anos de idade, está se adaptando ao relacionamento com Scott Disick, ex-marido de Kourtney Kardashian, Milo, de 24 anos de idade, e que também é modelo, foi detido no aeroporto de Londres no último sábado, dia 19.

De acordo com o Daily Mail, Milo ficou bravo após ter sido impedido de entrar em um voo e avisou que iria detonar uma bomba caso não permitissem que ele entrasse no avião. Além disso, ele bateu em uma das pessoas da equipe do aeroporto antes de ser detido.

Um representante da polícia disse:

- No sábado, dia 19, um homem de 24 anos de idade foi advertido por comunicar informações falsas relacionadas a uma bomba causando um incidente no terminal cinco do Heathrow naquela mesma manhã.

Apesar disso, a polícia não confirmou o nome da pessoa que está sob investigação.

O que será que isso vai render, hein?