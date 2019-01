'É um problema do Flávio; ele vai resolver isso aí', diz Mourão

21/01/2019 | 13:05



O presidente em exercício, Hamilton Mourão, desviou de questionamentos sobre a crise envolvendo o senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e procurou afastar o governo das denúncias sobre movimentações financeiras atípicas do filho do presidente Jair Bolsonaro.

À frente da Presidência por conta da viagem do titular a Davos, Mourão negou que haja risco de o caso impactar nas negociações da reforma da Previdência no Congresso. "Já expliquei esse assunto, esse assunto eu não comento mais. Não vem pra cima do governo, é um problema do Flávio. O Flávio vai resolver isso aí", afirmou Mourão a jornalistas, após deixar o gabinete no Palácio do Planalto para almoçar em sua residência oficial, no Palácio do Jaburu.

Sobre o exercício da Presidência, Mourão disse que não haverá mudanças em relação ao direcionamento dado por Bolsonaro. "Sem marola, só tocando a bola para o lado", disse.