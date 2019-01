Maria Ribeiro está namorando diretor do Choque de Cultura

21/01/2019 | 13:10



2019 começou e com ele novos casais também! Após ser fotografada aos beijos, Maria Ribeiro pode estar, de fato, tendo um novo romance. Segundo o jornal Extra, a atriz está se relacionando com um produtor de cinema e diretor chamado Fernando Fraiha e, pelo que parece, a coisa já está séria.

A publicação revelou que o suposto casal passou o Ano Novo junto em Alagoas e, agora, está seguindo firme no relacionamento. Fernando, que é paulista, estreou na direção de longas-metragens com o elogiado La Vingança, de 2016, e dirige atualmente o programa Choque de Cultura. Ele também é produtor de filmes como Reza a Lenda, estrelado por Cauã Reymond, e do ainda inédito Turma da Mônica.

Além disso, atualmente Fenando está trabalhando no projeto do filme sobre Rita Lee.