Meghan Markle usa look casual que relembra sua primeira aparição ao lado de Príncipe Harry

21/01/2019 | 13:10



Ser a Duquesa de Sussex não é nada fácil e, na maioria das vezes, se vestir de forma elegante é um requisito. Porém, vez ou outra é possível fugir um pouco da formalidade e, para nossa surpresa, Meghan Markle conseguiu fazer isso com muito estilo! No último domingo, dia 20, a esposa de príncipe Harry surpreendeu ao fazer uma aparição inesperada em Notting Hill, Londres, na Inglaterra, com um look para lá de casual.

Com um sobretudo escuro, calças jeans dobradas e um scarpin bege, Meghan foi clicada enquanto seguia na direção de seu carro! Além disso, ela também optou por um rabo de cavalo baixo e óculos escuros.

É claro que a imprensa internacional não deixou a aparição de Meghan passar despercebida e começou a comparar as vestes da duquesa com outra usada por ela na primeira vez em que foi vista publicamente jundo de Harry, usando calças jeans e uma camisa branca. Na época, lá em 2017, os dois foram clicados enquanto assistiam a um jogo em Toronto, no Canadá.