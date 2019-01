Thais Fersoza surpreende Michel Teló com bolo durante show - e ainda teve festa surpresa!

21/01/2019 | 13:10



Michel Teló completa 38 anos de idade nesta segunda-feira, dia 21, porém as comemorações do sertanejo se adiantaram! Enquanto performava no palco do Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na noite do último domingo, dia 20, o cantor foi surpreendido pela mulher, Thais Fersoza, e pelos filhos, Melinda e Teodoro.

A homenagem, que foi elaborada pela própria atriz, aconteceu no fim da apresentação e pegou todo mundo de surpresa. Com um bolo em mãos e muita animação, a família de Teló tomou conta do palco no momento em que ele fazia os agradecimentos finais.

Porém, a comemoração antecipada não acabou aí! Logo depois do show, o cantor ainda teve mais uma surpresa elaborada pela esposa: uma festinha com o tema sertanejo. Em suas redes sociais, tanto Thais quanto Michel compartilharam alguns momentos da ocasião. Mas o que chamou a atenção mesmo foi a emoção do cantor e o agradecimento que ele fez à amada em um dos seus Stories do Instagram.

- Não é que rolou uma festinha surpresa para mim de aniversário? Olha só quem organizou minha festa de aniversário. Tem até decoração, gente, disse o cantor ao lado de Thais, que também se mostrou animada.

- Eu estava tão nervosa, confessou a atriz.