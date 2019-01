Após sofrer tentativa de sequestro com a filha, Mayra Cardi reflete sobre o valor da vida: Ainda dá tempo de fazer valer a pena

21/01/2019 | 13:10



Mayra Cardi e Arthur Aguiar passaram por um susto daqueles no fim de semana depois de sofrerem um assalto e uma tentativa de sequestro no Rio de Janeiro. Segundo nota publicada pela assessoria de imprensa da coach nas redes sociais - e depois apagada -, cinco bandidos roubaram o carro e os celulares do casal e, em seguida, tentaram sequestrar Mayra e a filha de três meses dos dois, Sophia Aguiar.

Por conta do susto, Mayra voltou nesta segunda-feira, dia 21, às redes sociais para fazer um desabafo, além de refletir sobre a vida. Com uma foto em que aparece segurando a pequena e ao lado de Arthur, ela escreveu:

Se não houver amanhã será que você está pronto? Você deixará sonhos para serem realizados? Pessoas para serem abraçadas? Histórias pra serem contadas? Todos estamos de passagem e uma breve passagem... Essa passagem tem que ser intensa, tem que valer a pena, tem que ter amor, tem que ter sorriso, tem que ter carinho, sexo com amor, beijo com paixão, perdão e gratidão. É muito rápido para caber ódio. É pouco tempo para gastar brigando. É muito curto para guardar magoa. Se você for agora, você ta pronto? Nutrir sentimentos ruins te fará dizer que valeu a pena? O que você ainda não fez que se tivesse um dia faria? O que você não disse? Com quem você não se desculpou? Quem precisa saber que você o ama? Boa sorte e parabéns, pois você esta vivo e ainda dá tempo de fazer VALER A PENA!