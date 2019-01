Quatro hotéis para ficar em Gramado e Canela

Redação



Gramado e Canela estão na lista dos destinos mais visitados do Brasil. As cidades são vizinhas e estão separadas por apenas 9,2 Km (19 min de carro, aproximadamente). Ambas são pequenas, charmosas e atraem muitos viajantes por conta do clima ameno e arquitetura europeia.

No inverno, Gramado e Canela ficam bem movimentadas. São milhares de pessoas circulando com suas roupas de frio e aproveitando os pontos turísticos e eventos das regiões. Mas os destinos podem ser visitados em qualquer estação do ano, já que as duas cidades contam com diversas atrações que valem ser visitadas até mesmo nos dias mais quentes.

Para aproveitar as belezas de Gramado e Canela, é importante escolher um hotel ou pousada confortável. Por isso, aqui vai uma lista de cinco hotéis para facilitar a sua programação.

Hotéis em Gramado e Canela

Hotel Pousada Kaster

Próximo a pontos turísticos como Mini Mundo e Rua Coberta, o Hotel Pousada Kaster tem suítes com frigobar, telefone, calefação, internet wireless, ar-condicionado, cofre, secador de cabelo, cama king size, Tv a cabo, aquecimento central de água e banheira com hidromassagem.

Hotel Klein Ville Gramado

O Klein Ville, situado em Gramado, no Rio Grande do Sul, conta com uma boa estrutura para atender os viajantes que desejam passar férias na região. Decorados em madeira e com arquitetura inspirada nas casas alemãs, todos os 70 apartamentos são equipados com internet, telefone, TV a cabo, ar-condicionado, cama box, frigobar, cofre e mesa de trabalho. Além disso, o hotel tem lounge bar, piscina externa e restaurante.

Hotel Klein Ville Canela

Localizado no centro de Canela, o Hotel Klein Ville Canela possui acomodações de estilos diferentes. São apartamentos, suítes e flats equipados com calefação, ar-condicionado, cama box spring com colchão de molas, frigobar, TV, telefone, cofre e secador de cabelos.

Grande Hotel Canela

O Grande Hotel Canela está situado em meio a um parque natural com 85.000 m² de área verde, no centro de Canela, e oferece três categorias de acomodações: chalés e apartamentos com vista para o lago ou para o parque do hotel. As acomodações possuem TV, telefone, minibar, secador de cabelo, calefação, ar-condicionado, cofre eletrônico, wirelles, quadras de esporte, áreas de lazer, playground, academia, piscina, sauna, trilhas ecológicas e muito mais.

