10 hotéis e pousadas de charme para ficar em Gramado e Canela

Gramado e Canela estão na lista dos destinos mais visitados do Brasil. As cidades são vizinhas e estão separadas por apenas 9,2 Km (19 min de carro, aproximadamente). Ambas são pequenas, charmosas e atraem muitos viajantes por conta do clima ameno e da arquitetura europeia.

No inverno, Gramado e Canela ficam bem movimentadas. São milhares de pessoas circulando com suas roupas de frio e aproveitando os pontos turísticos e eventos das regiões. Mas os destinos podem ser visitados em qualquer estação do ano, já que as duas cidades contam com diversas atrações que valem ser visitadas até mesmo nos dias mais quentes.

Para aproveitar as belezas de Gramado e Canela, é importante escolher um hotel ou pousada confortável. Por isso, aqui vai uma lista de 10 hotéis para facilitar a sua programação. Todos eles dão acesso fácil a alguns dos principais pontos turísticos locais, como o Parque Estadual do Caracol, o Castelinho, o Parque da Ferradura, o Museu Mundo a Vapor, o Lago Negro e o Mini Mundo.

Hotéis em Gramado e Canela

Hotel Pousada Kaster

Próximo a pontos turísticos como o Mini Mundo e a Rua Coberta de Gramado, o Hotel Pousada Kaster tem suítes com frigobar, telefone, calefação, internet wireless, ar-condicionado, cofre, secador de cabelo, cama king size, Tv a cabo, aquecimento central de água e banheira com hidromassagem.

Hotel Klein Ville Gramado

O Klein Ville, situado em Gramado, no Rio Grande do Sul, conta com uma boa estrutura para atender os viajantes que desejam passar férias na região. Decorados em madeira e com arquitetura inspirada nas casas alemãs, todos os 70 apartamentos são equipados com internet, telefone, TV a cabo, ar-condicionado, cama box, frigobar, cofre e mesa de trabalho. Além disso, o hotel tem lounge bar, piscina externa e restaurante.

Hotel Klein Ville Canela

Localizado no centro de Canela, o Hotel Klein Ville Canela possui acomodações de estilos diferentes. São apartamentos, suítes e flats equipados com calefação, ar-condicionado, cama box spring com colchão de molas, frigobar, TV, telefone, cofre e secador de cabelos.

Grande Hotel Canela

O Grande Hotel Canela está situado em meio a um parque natural com 85 mil m² de área verde, no centro de Canela, e oferece três categorias de acomodações: chalés e apartamentos com vista para o lago ou para o parque do hotel. As acomodações possuem TV, telefone, minibar, secador de cabelo, calefação, ar-condicionado, cofre eletrônico, wireless, quadras de esporte, áreas de lazer, playground, academia, piscina, sauna, trilhas ecológicas e muito mais.

Cammino Della Serra

A apenas 1 km da Catedral de Pedra, mais um entre os grandes pontos turísticos de Canela, este hotel tem quartos confortáveis e um bom bufê de café da manhã. Os destaques são os bolos.

Saint Andrews

Único exclusive house do Brasil e membro do seleto grupo Relais & Châteaux, o Saint Andrews faz qualquer um se sentir parte da realeza britânica. A começar pelo traslado, que pode ser feito de helicóptero ou em carro com chofer ao som de música clássica.

O castelo abriga apenas 22 hóspedes, que dispõem de mordomo, adega gourmet, biblioteca, cigar lounge, gazebos, concierge e piscina coberta. Já a gastronomia, franco-italiana, valoriza ingredientes orgânicos e surpreende os hóspedes com receitas desenvolvidas especialmente para cada um deles – dá até para assumir o posto de chef do dia ou fazer os próprios quitutes na padaria.

Faça aqui sua reserva no Saint Andrews Divulgação Seguro viagem também é importante no Brasil – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na hora de fechar a compra no Seguros Promo. — ModeVie Boutique Hotel Tudo inspira requinte neste hotel da região de Gramado e Canela: o spa tem a chancela da grife Kur, o café da manhã segue um menu-degustação elaborado pelo chef com quitutes que variam dia a dia, e todos os quartos têm lençóis de 300 fios, roupões, pantufas e equipamentos high tech. Antes mesmo do check-in, a equipe já programa o som do quarto para tocar as músicas preferidas do hóspede, que ainda pode pagar à parte para que o serviço de concierge providencie experiências fascinantes sob medida, como um jantar a dois em plenos cânions de Cambará do Sul ou uma oficina exclusiva de culinária na própria cozinha gourmet do hotel-butique.

Faça aqui sua reserva no ModeVie Boutique Hotel Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ModeVie Boutique Hotel (@modevieboutiquehotel) — Wish Serrano Para se adaptar ao conceito cinco estrelas da marca Wish, este hotel, que fica próximo aos principais pontos turísticos de Gramado, passou por uma completa reestruturação: ganhou novos apartamentos e uma ala VIP, com quartos redecorados, mordomos à disposição dos hóspedes, check-in personalizado com welcome drink, entre outros mimos. Piscinas térmicas, spa, quadra de tênis, salão de beleza e cinco restaurantes especializados, com menus que vão de fondues ao tradicional churrasco gaúcho, completam as instalações do resort, localizado a 2 km do Lago Negro e a apenas 800 m do centro de Gramado.