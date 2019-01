Glovo lança serviço de entregas para empresas

Da Redação, com assessoria



21/01/2019 | 12:18

A Glovo, startup espanhola de delivery multicategoria, apresentou mais uma solução para o mercado brasileiro: o Glovo Business. Agora, além do aplicativo que realiza entregas tradicionais para o público final, a plataforma oferece um serviço destinado às soluções logísticas de empresas e organizações de qualquer setor ou tamanho.

Vale destacar que a área de abrangência para esse serviço é a mesma do aplicativo atual. Por isso, a estimativa é que todas as entregas sejam feitas em até 45 minutos, garantindo máxima eficiência para os clientes. Com o Glovo Business, é possível fazer 4 tipos de solicitação. No modelo pedido único, o entregador leva o produto de um ponto a outro. O pedido com retorno leva o entregador a um destino e depois de volta ao local inicial. Na terceira modalidade, pedido com múltiplos destinos, o entregador retira vários itens em um lugar e entrega em vários destinos. E, por fim, o pedido com múltiplas retiradas, em que o entregador faz o recolhimento dos itens de vários locais e realiza a entrega na empresa.

Frete

O novo serviço oferece diferentes formas de pagamento, dependendo do volume de pedidos. Para empresas que utilizarão o serviço em casos esporádicos, é possível fazer o pagamento usando o cartão de crédito, e o pedido é cobrado apenas no ato da compra. Para empresas que pretendem utilizar o serviço com recorrência, é possível efetuar o pagamento por boleto bancário, no qual a plataforma contabiliza todos os pedidos realizados no mês e unifica a cobrança. O preço pode variar de acordo com a quilometragem percorrida, iniciando em R$ 6,90 e com teto de R$ 19,90 por entrega.

Para usar a nova funcionalidade, basta acessar o link da Glovo Business. Para empresas que já tem cadastro na Glovo, é possível fazer login utilizando os mesmos dados, com a mesma conta. Se não, é só realizar um novo cadastro.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga.

Mais do que entregas personalizadas, a internet abriu espaço para qualquer pessoa vender o que quiser online. Confira, abaixo, uma galeria com os produtos mais curiosos vendidos em marketplaces no Brasil: