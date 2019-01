Maria Gadú aponta machismo em post de Túlio Gadêlha e web acusa cantora de problematização

21/01/2019 | 12:10



Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes estão constantemente postando fotos juntos nas redes sociais, o que normalmente gera muitos elogios dos fãs, que adoram acompanhar o dia a dia do casal. Porém, dessa vez, um comentário rendeu uma polêmica e tanto. No último domingo, dia 20, o deputado publicou no Instagram uma selfie ao lado da amada, em um sítio, mostrando vacas ao fundo. Na legenda, escreveu:

Namorada boa é aquela que tá contigo até na hora de ordenhar a vaquinha #eueela #nositio

Maria Gadú, então, deu sua opinião, apontando machismo na legenda de Túlio:

Dois casos graves de machismo. Namorada boa é namorada que não se condiciona a especifismo algum. Não existe: namorada boa é a que... bla bla bla. Dois, vaca é feminino e mexer nas tetas também te coloca numa situação delicada. Sem contar as condições e abusos cruéis. Vamos indo juntos até onde?

Não demorou para que os fãs acusassem Maria Gadú de problematizar a situação:

Maria, vai procurar o que fazer ao invés de ficar falando abobrinha, isso é inveja da felicidade dos outros!

Problematizando até o leite.

A famosa esquecida querendo chamar a atenção.

Inacreditável esse comentário da Maria Gadú. O que é isso, gente? Que tempo é esse que vivemos? As pessoas têm que viver a vida delas e deixar os outros serem felizes. Coisa chata.

Além disso, foi possível ver outro comentário que rendeu repercussão negativa: o de Dado Dolabella.

Deixem os animais em paz!