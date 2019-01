Lista de indicados ao Framboesa de Ouro 2019 é divulgada

21/01/2019 | 12:10



No dia 23 de fevereiro de 2019, um dia antes do Oscar 2019, acontece a premiação Framboesa de Ouro 2019 que tem como foco eleger os piores do cinema. Nesta edição, atores consagrados como Amanda Seyfried, Johnny Depp e John Travolta estão concorrendo. Contudo, nenhum nome da lista foi tão surpreendente quanto o do indicado Donald Trump Jr.

Confira abaixo a lista completa dos que estão concorrendo ao prêmio:

Pior Filme

Robin Hood: A Origem

Holmes & Watson

Crimes em Happytime

Gotti

A Maldição da Casa Winchester

Pior Atriz

Jennifer Garner por seu papel em A Justiceira

Amber Heard por seu papel em London Fields

Melissa McCarthy por seu papel em Crises em Happytime

Helen Mirren por seu papel em A Maldição da Casa Winchester

Amanda Seyfried por seu papel em Espectador Profissional

Pior Ator

Johnny Depp (apenas voz) por seu papel em Gnomeu e Julieta: O Mistério do Jardim

Will Ferrell por seu papel em Holmes & Watson

John Travolta por seu papel em Gotti

Donald Trump Jr. (como ele mesmo) por seu papel em Death of a Nation e Fahrenheit 11/9

Bruce Willis por seu papel em Desejo de Matar

Pior Ator Coadjuvante

Jamie Foxx por seu papel Robin Hood: A Origem

Ludacris (apenas voz) por seu papel em Show Dogs: O Agente Canino

Joel McHale por seu papel em Crimes em Happytime

John C. Reilly por seu papel em Holmes & Watson

Justice Smith por seu papel em Jurassic World: O Reino Ameaçado

Pior Atriz Coajuvante

Kellyanne Conway (como ela mesma) por seu papel em Fahrenheit 11/9

Marcia Gay Harden por seu papel em Cinquenta Tons de Liberdade

Kelly Preston por seu papel em Gotti

Jaz Sinclair por seu papel em Slender Man

Melania Trump (como ela mesma) por seu papel em Fahrenheit 11/9

Pior Combinação

Qualquer dupla ou fantoches (especialmente naquelas cenas de sexo grotescas) em Crimes em Happytime

Johnny Depp e a sua carreira que rapidamente desaparece (ele fazendo voz para animações) em Gnomeu e Julieta: O Mistério do Jardim

Will Ferrell & John C. Reilly (acabando com dois personagens amados da literatura) em Holmes & Watson

Kelly Preston & John Travolta (conseguindo críticas ao estilo A Reconquista) em Gotti

Donald Trump Jr. e a sua mesquinharia que se perpetua em Death of a Nation & Fahrenheit 11/9

Pior Remake, Cópia ou Sequência

Death of a Nation (remake da América de Hillary)

Desejo de Matar

Holmes & Watson

Megatubarão (Cópia de Tubarão)

Robin Hood: A Origem

Pior Diretor

Etan Cohen responsável por Holmes & Watson

Kevin Connolly responsável por Gotti

James Foley responsável por Cinquenta Tons de Liberdade

Brian Henson responsável por Crimes em Happytime

Os Irmãos Spierig (Michael e Peter) responsáveis por A Maldição da Casa Winchester

Pior Roteiro

Death of a Nation, escrito por Dinesh D?Souza e Bruce Schooley

Cinquenta Tons de Liberdade, escrito por Niall Leonard, do livro de E.L. James

Gotti, escrito por Leo Rossi e Lem Dobbs

Crimes em Happytime, escrito por Todd Berger, como história de Berger e Dee Austin Robinson

A Maldição da Casa Winchester, escrito por Tom Vaughan e Os Irmãos Spierig