Tarifa de ônibus intermunicipal é reajustada em 4 regiões metropolitanas de SP

21/01/2019 | 11:55



O valor da tarifa dos ônibus intermunicipais foi reajustado em quatro regiões metropolitanas no Estado de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (STM), os novos preços da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP) entraram em vigor neste domingo, 20, na Grande São Paulo, na Baixada Santista, em Sorocaba e na região do Vale do Paraíba/Litoral Norte.

De acordo com a pasta, no Corredor ABD, localizado na região metropolitana de São Paulo, a tarifa será de R$ 4,80. Na Baixada Santista, a tarifa do VLT vai passar de R$ 4,20 para R$ 4,40.

O desconto da integração entre as linhas metropolitanas e o sistema metroferroviário - Metrô e trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), no período de três horas e por meio BOM nos Trilhos (Cartão Metropolitano do Transporte), continuará sendo de R$ 1,50.

A SMT informou que o cálculo do reajuste levou em consideração o IPC-FIPE, o aumento dos combustíveis, a elevação do custo de mão de obra e, no caso do VLT, o aumento do custo da energia elétrica.

Reajuste

No dia 7 de janeiro, a passagem de ônibus na capital paulista passou de R$ 4 para R$ 4,30. O aumento, de 7,5%, ficou acima da inflação acumulada desde o último aumento. No dia 13 de janeiro, foi a vez do Metrô e da CPTM, que tiveram o mesmo reajuste.