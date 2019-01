Obituário - 21 de janeiro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/01/2019 | 11:52



José Maida

(Santo André, 10-7-1926 – 16-1-2019)



O advogado José Maida era um dos veteranos da categoria em Santo André. Especializado em Direito Previdenciário. Solícito, competente, deixa como registro público uma foto batida em 11 de agosto de 2009 por ocasião da celebração do Dia do Advogado e o aniversário de instalação dos cursos jurídicos no País, evento realizado na Câmara Municipal.

Na foto que o Diário publicou, sorridente, Dr. José Maida está ao lado dos colegas Geraldo Tomas Ferreira e Ademir Spadafora. Agora, a partida, aos 92 anos.

Dr. José Maida era filho de Fernando Maida e Rosa Turano Maida. Viúvo de Lindalva de Lourdes Domenici. Deixa a esposa Edneia Brandão Maida (em segundas núpcias), os filhos do primeiro casamento, Silvia, Marco Aurélio, Marco Antonio, Marco Polo, Marco José e Filomena, 11 netos e uma bisneta. Seu corpo foi levado para o Crematório do Jardim da Colina, em São Bernardo.



Santo André



José Marquez, 89. Natural de Campinas (SP). Residia no Parque São Lucas, em São Paulo (SP). Dia 18, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Antonio da Silva Terence, 88. Natural de Condeúba (BA). Residia em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Maria Iraci Alexandre, 88. Natural de Mombaça (CE). Residia em Utinga, Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Rita da Rocha, 87. Natural de Areias (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio de Souza Gonçalves, 86. Natural de Iguatu (CE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Gervásio Divino Cardoso Alves, 74. Natural do Estado da Bahia. Residia em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Edna da Silva, 71. Natural de Tupã (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 18. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Miguel Aparecido Mendes, 66. Natural de Barretos (SP). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Adalberto Ferreira dos Santos, 64. Natural de Osvaldo Cruz (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Rosalina Balduino, 50. Natural de Timburi (SP). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Wilson Pezel, 55. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Ferramenteiro. Dia 18, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



José Carlos Torres, 46. Natural de Novo Oriente (PI). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Operador de máquina. Dia 19, em Santo André. Cemitério Municipal de Novo Oriente (PI).



São Bernardo



Auxilia Maria Vaz, 98. Natural de Piratininga (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Oneide Lucrécia D’Angelo Fenerrich, 91. Natural de Itápolis (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.



Leopoldo Giglioli, 88. Natural de Dobrada (SP). Residia no Jardim Sckler, em São Paulo (SP). Dia 15. Cemitério Vila Euclides.



Celina Correia Cruz, 88. Natural de São Paulo (SP). Residia em Praia Grande (SP). Dia 17. Cemitério Vila Euclides.



Alice Sartori Caparroz, 85. Natural de Taquaritinga (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério da Paulicéia.



Zilma Jirschik, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério Vila Euclides.



Pedro Alves, 79. Natural de Guaraciaba (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.



Vilma Jirschik, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



Petrucio Moreira da Silva, 78. Natural de Viçosa (AL). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.



Terezinha Garanhani, 78. Natural de Cornélio Procópio (PR). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério da Vila Mariana, em São Paulo.



Dimas Faustino, 73. Natural de Raul Soares (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 17, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.



Cândido Silvério do Nascimento, 72. Natural de São Bernardo. Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério Vila Euclides.



José Nakoto Furukawa, 67. Natural de Capão Bonito (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério Parque Sorocaba.



Miguel Regis Ciampi, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.



Hideo Augusto Ohayashi, 61. Natural de Tupã (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.



Vivaldina Ferreira de Souza, 60. Natural de Francisco Sá (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.



Antonio de Fátima Pinheiro da Conceição, 58. Natural de Tutóia (MA). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.



Osmar Cândido Luiz, 48. Natural de Engenheiro Beltrão (PR). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Ida Patelli Sacchi, 90. Natural de Elias Fausto (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 12. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Helena Tiso Beio, 89. Natural de São Caetano. Residia no bairro Pinheiros. Dia 16. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Antonio Honório de Freitas, 89. Natural de Altinho (PE). Residia na Vila Califórnia, em São Paulo (SP). Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Victoria de Oliveira Silva Portioli, 88. Natural de Santa Lúcia (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Francisca Pereira de Paula Miranda, 84. Natural de Pirajuí (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Felícia de Oliveira Duarte, 80. Natural de Mairi (BA). Residia no bairro Santa Maria. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Josefa Guedes Campos, 80. Natural de Rio Largo (AL). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Laura Gomes, 79. Natural de Registro (SP). Residia na Vila Paraíso. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Maria José Salermo, 79. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 15. Cemitério das Lágrimas.



Júlio Ferrarezi, 77. Natural de Guatapará (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 13. Cemitério das Lágrimas.



Sonia Aparecida Leonardi, 71. Natural de São Caetano. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 10. Cemitério das Lágrimas.



Rosalino Amâncio Rodrigues, 68. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Maria Terezinha Carleto, 67. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Rubens Ricardo Zaffani, 63. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 14. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Leonor Domingues Esteves Elario, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Oratório. Dia 11. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Vander José Cecílio de Campos, 61. Natural de Taquaritinga (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 12. Cemitério das Lágrimas.



José Florêncio da Silva, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 11. Cemitério do Carmo 1.



Carlos Eli da Silva, 56. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Nair Gasques Almeida, 85. Natural de Triufo (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.



João Germano de Almeida Pedroza, 62. Natural de Iguaraci (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.



Joanita Ferreira Leão, 61. Natural de Salvador (BA). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.



Helena Pereira, 61. Natural de São Jorge (PR). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.



Dusma Alves de Souza, 61. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.



Roberto Conceição Oliveira, 56. Natural de Salvador (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.



Edmilson Alcides de Moura, 49. Natural de Limoeiro (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 18, em Diadema. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



André Leonardo Bezerra do Prado, 41. Natural de Camaragibe (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.



Ribeirão Pires



Expedito Araujo da Silva, 59. Natural de Paulista (PB). Residia em Ribeirão Pires. Dia 16. Vale dos Pinheirais.