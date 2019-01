King Crimson vem ao Brasil pela primeira vez no Rock in Rio 2019

21/01/2019 | 10:16



A primeira apresentação do King Crimson no Brasil está marcada para o dia 6 de outubro: a banda encerra a programação do Palco Sunset do Rock in Rio no último dia do evento deste ano. O Rock in Rio acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro, 3, 4, 5 e 6 de outubro de 2019, no Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca, zona oeste da capital. A venda dos ingressos para o festival está marcada para o dia 11 de abril, a partir das 19h.

O King Crimson já passou por várias formações e alguns períodos de hiato. Robert Fripp é o integrante que fez parte de todas as formações.

A passagem pelo Brasil faz parte da turnê mundial que comemora os 50 anos da banda. Além de Fripp, a banda, criada em 1969, conta com os músicos multi-instrumentistas: Mel Collins, Tony Levin, Pat Mastelotto, Gavin Harrison, Jakko Jakszyk, Bill Rieflin e Jeremy Stacey. O álbum de estreia "In the Court of the Crimson King" é considerado o primeiro trabalho de rock progressivo.