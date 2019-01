6 casas de vidro para passar um fim de semana

Redação



21/01/2019 | 10:18

Para os fãs de viagens, as casas de vidro são uma atração a mais para quem gosta de olhar as estrelas, apreciar o nascer do sol e aproveitar a luz natural do ambiente sem precisar montar uma barraca.

Imagina passar um fim de semana em uma casa com a arquitetura quase toda de vidro? O site de aluguel de imóveis AlugueTemporada selecionou seis casas de vidro ao redor do mundo para quem quer experimentar a sensação de viver dias de muito contato com a natureza sem sair do sofá.

Casas de vidro para alugar ao redor do mundo

Nova York, Estados Unidos

Esta casa situada em uma fazenda no estado de Nova York tem uma das paredes da cozinha toda composta por vidro. Isso significa que é possível preparar uma refeição ou tomar um vinho olhando as árvores e a neve caindo. A casa tem cinco quartos e pode acomodar até 18 pessoas.

Tarifa total por noite: R$4.011.

Tarifa total por pessoa, por noite: R$223.

Divulgação

Casa localizada em uma fazenda de Nova York

Puntarenas, Costa Rica

Esta mansão situada na província de Puntarenas, na Costa Rica, apresenta uma arquitetura que aproxima todos os cômodos da casa. Para quem viaja em família, é uma boa opção, já que os pais podem ficar de olho na criançada mesmo quando elas estão em ambientes separados. Ao todo, são seis quartos e sete banheiros, espaço excelente para quem deseja passar férias em casas de vidro.

Tarifa total por noite: R$4.067.

Tarifa total por pessoa, por noite: R$225.

Divulgação

Mansão com paredes de vidro localizada na Costa Rica

Massachusetts, Estados Unidos

Com chão de madeira e todas as paredes externas feitas de vidro, esta casa proporciona muito contato com a natureza, já que ela é toda cercada por árvores. O local tem três quartos e acomoda até oito pessoas.

Tarifa total por noite: $571.

Tarifa total por pessoa, por noite: $72.

Divulgação

Casa com chão de madeira rodeada por vidro

Piemonte, Itália

Arquitetura italiana, design moderno e sustentabilidade. Esta casa na região de Piemonte, na Itália, tem toda sua eletricidade gerada a partir de energia limpa e painéis solares. Ela acomoda duas pessoas e é uma boa opção para uma viagem em casal.

Tarifa total por noite: R$2.087.

Tarifa total por pessoa, por noite: R$1.043.

Divulgação

Casa de vidro com design moderno

Texas, Estados Unidos

Este galpão em forma de casa com paredes de vidro é para quem gosta de espaço. O local é uma boa opção para casamentos, festas, eventos corporativos e também reuniões de família. Pode acomodar até dez pessoas em três quartos.

Tarifa total por noite: R$2.228.

Tarifa total por pessoa, por noite: R$223.

Divulgação

O local pode ser uma boa opção para a realização de eventos

Arizona, Estados Unidos

Em pleno deserto do Arizona, esta casa de teto inclinado e paredes inteiras de vidro aproxima viajante e natureza. A acomodação tem apenas um quarto e é uma boa opção para casais em busca de tranquilidade e ar puro.

Tarifa total por noite: R$646.

Tarifa total por pessoa, por noite: R$323.

Divulgação

Casa fica localizada no deserto do Arizona, nos Estados Unidos