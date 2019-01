Klebber Toledo revela ter ficado gravemente doente após casamento com Camila Queiroz

21/01/2019 | 10:10



A atriz Camila Queiroz é conhecida por ter uma agenda profissional cheia. Ela estreou na TV Globo como protagonista de Verdades Secretas em 2015 e desde então tem aparecido constantemente nas teledramaturgias da emissora. Não é de se estranhar, portanto, que sua lua de mel só ocorrerá em agosto de 2019, quando seu casamento com Klebber Toledo completará um ano.

Em entrevista ao jornal Extra, Klebber, que estará junto de Camila na novela Verão 90, contou que o plano é fazer a viagem romântica quando as gravações da nova trama global chegarem ao fim. Aliás, a explicação para a comemoração tardia, afirmou ele, se deu por conta de alguns empecilhos:

- Em Jericoacora (local onde eles se casaram em 2018) não deu tempo para lua de mel. Casamos no sábado e voltamos na segunda-feira para trabalhar, e ainda fiquei doente, peguei uma bactéria no estômago. Tive uma infecção alimentar horrível da qual me trato até hoje.

E quem pensou que trabalhar junto pudesse facilitar o convívio do casal se enganou. O ator também contou que a convivência está menor:

- Enquanto estamos gravando, nos vemos menos. Quando eu gravo, como nós não estamos no mesmo núcleo, ela não grava. E quando ela grava, eu realmente não vou estar. Quando eu estiver tranquilo em casa ela estará gravando.

O importante é que depois de toda essa correria a viagem a dois irá acontecer, né?