No BBB19, Hana faz desabafo após votação: - Estou com vontade de chorar

21/01/2019 | 09:11



O Big Brother Brasil 19 começou mesmo! Após uma semana tranquila, regada a jantar especial e muita festa, os brothers tiveram que encarar pela primeira vez o confessionário da temporada.

Na noite do último domingo, dia 29, os participantes votaram na pessoa que eles gostariam que fossem eliminadas. No entanto, Tiago Leifert não avisou que, na verdade, as três pessoas mais votadas seriam encaminhadas ao Quarto Sete Desafios, que fica no andar de cima da casa. Hana, Paula e Hariany foram escolhidas pela casa e serão isoladas no quarto na manhã desta segunda-feira, dia 21. O que irá acontecer por lá ainda é uma surpresa, mas se elas cumprirem todos os desafios, poderão vetar três pessoas na primeira Prova do Líder. E se não cumprirem, estão automaticamente vetadas da Prova do Líder.

Durante a madrugada, o clima foi de muito chororô para as três garotas, que ainda não sabem o que irá acontecer. Hana confessou ter ficado surpresa com as indicações: Estou chocada com nós três!. Carolina, que votou em Hana, comentou: A gente não tinha noção de como ia ficar um clima tenso. Em seguida, Hana comentou com Paula que a falsidade está rolando solta na casa, já que teria ouvido algumas coisas no banheiro. Não é falsidade. A gente tinha que votar em alguém, pondera Paula. Contudo, Hana afirma que percebeu algumas coisas e que prefere contar depois.

Ainda durante bate-papo, Paula opinou que não vê lado bom em ser votada: Isso podia ser um ponto positivo pra gente no sentido de o povo estar achando que a gente é forte, mas é muito negativo, não vejo lado bom. Hana concorda: Eu também não vejo lado bom. Eu não estou entendendo nada. Eu estou com vontade de chorar. Isso não está com cara de ser coisa boa. A vegana ainda declarou que não está a fim de papo com ninguém da casa: Não estou a fim de falar com ninguém. Só quero pensar, entender.

Na área externa da casa, os brothers também se reuniram para comentar a primeira votação da temporada. Rízia declarou que não votou em Paula, no entanto, acha ela uma candidata forte ao prêmio: Eu acho a Paulinha forte. Mas nem votei nela, não.

Diego declarou que ficou incomodado com a reação de Hana após desejar boa sorte à sister pelo suposto paredão. O rapaz ainda explicou que decidiu votar em Hana durante o domingo, após comportamento dela na casa: Meu voto não era dela. Ela ganhou meu voto hoje. Carolina, então, opinou que o clima na casa pode piorar: Futuramente, a convivência pode vir a chocar, por ela ser explosiva.

Já Danrley mostrou todo apoio à Hana. Em bate-papo, o vendedor de picolé afirmou que acha a amiga uma das mais fortes no jogo: - Acho a protagonista do jogo, a personagem mais forte. Mas eu criei um apreço por você. A gente está sempre conversando. Não é a pessoa que eu desejo que saia da casa. E aí, será que