Recall da BMW convoca 158 veículos no Brasil

Modelos Chassis afetados Período de fabricação Reparo Risco

X5 3.0i (E53) De LM21026 a LM25098 De 2000 a 2001 Verificação da folga do pedal do freio e, se necessário, substituição do suporte do pedal Impossibilidade de acionamento do freio pelo respectivo pedal

X5 4.4i (E53) De LG92213 a LU53241 De 1999 a 2004 Substituição da DME (Unidade Eletrônica Digital do Motor) e programação das unidades de comando O motor pode para de funcionar durante o uso

Verificação do torque aplicado nos parafusos de fixação do diferencial dianteiro, suporte de rolamento do semieixo direito e suporte do motor Ruídos indesejáveis e perda de tração durante o uso

Verificação e, se necessário, substituição do interruptor de posição da transmissão Impossibilidade do aumento de marchas (possível apenas redução)

Verificação da distância entre a tubulação de freio e da coluna de direção e, se necessário, correção Falha no funcionamento do sistema de freios devido à vazamento

Montagem de um espaçador de borracha entre as tubulações do filtro de óleo e de freio Falha no funcionamento do sistema de freios devido à vazamento

Verificação da data de fabricação dos cintos de segurança dianteiros, e se necessário, substituí-los Atuação restritiva ineficiente dos cintos de segurança dianteiros

X5 4.8is (E53) De LD79267 e LD79268 De 2005 Substituição da placa guia do bloqueio de estacionamento da transmissão O veículo pode mover-se mesmo com a alavanca da transmissão em P

X5 xDrive48i (E70) De LY64447 a LY87899 De 2006 a 2007 Instalação de cabos de massa (fio terra) entre a tubulação de combustível e a bobina de ignição O motor pode parar de funcionar durante o uso