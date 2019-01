Preta Gil passa mal durante gravação e é levada para o hospital Sírio Libanês

21/01/2019 | 08:35



Preta Gil participava de uma gravação na escola de balé Cisne Negro, em São Paulo, quando começou a passar mal na tarde deste domingo, 20. A cantora teve de ser levada às pressas para o hospital Sírio Libanês, na capital paulista. A equipe do cardiologista Roberto Kalil Filho, que cuidou de Gilberto Gil, acompanha Preta. De acordo com a assessoria de imprensa, a cantora teve uma forte gripe durante a semana.

"Preta Gil passa bem, apesar de ter tido uma indisposição enquanto realizava um trabalho em São Paulo e preferiu fazer uma bateria de exames após uma semana com um quadro forte de gripe", segundo a nota divulgada pela assessoria.

No sábado, 19, Preta Gil comemorou o aniversário de 30 anos do marido, Rodrigo Godoy, com uma festa no Rio de Janeiro. "Amigos, família, feijoada, pagode e funk! Foi lindo ver sua felicidade, Mozi. Que venham muitas e muitas festas!", escreveu a cantora na legenda das fotos que foram publicadas no perfil oficial dela no Instagram.