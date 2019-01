Conheça as sete maravilhas naturais do mundo

Crédito: Pixabay

Montanha de Mesa: A Montanha de Mesa, localizada no Parque Nacional Table Mountain, é uma grande montanha de cume plano que domina a paisagem da Cidade do Cabo, na África do Sul. O símbolo é tão predominante que é representado na bandeira, no escudo e nos documentos oficiais da cidade. A principal característica do local é o planalto de aproximadamente 3 km de comprimento, que fica a leste do Pico do Diabo e a oeste da Cabeça de Leão e faz com que essa extensão de altitudes montanhosas, junto ao Signal Hill, forma o anfiteatro natural do City Bowl e do porto de Table Bay