Marco Zero de SP, na Sé, fica danificado após evento

21/01/2019 | 07:44



O Marco Zero da cidade de São Paulo, na Praça da Sé, amanheceu danificado e fora do lugar neste domingo, 20. O monumento foi derrubado por um caminhão que trabalhava na desmontagem do Festival Dia do Reggae, feito em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura no Sábado (19).

O incidente ocorreu há menos de uma semana do aniversário de 465 anos da cidade, que será comemorado na sexta-feira, 25. De mármore, o Marco Zero ficava sobre um pedestal de mesmo material sobre uma rosa dos ventos desenhada no chão, em frente à Catedral da Sé. Ele tem seis lados, que trazem o nome e uma figura referente a Estados vizinhos e à cidade de Santos.

Na tarde de domingo, quando a reportagem foi ao local, restava só o pedestal vazio, sobre o qual descansavam moradores de rua. A alguns metros dali, junto a um antigo poste, o Marco estava no chão, de cabeça para baixo. Não havia isolamento da área, mas uma viatura da Guarda Civil Metropolitana estava no local. O item é patrimônio tombado.

"Não entendemos o que era", disse a turista catarinense Jaqueline Anderson, de 28 anos, em visita com o marido. "Viemos para conhecer a Catedral (da Sé) e o Pátio do Colégio."

O incidente ganhou repercussão nas redes sociais após publicação da Giro in Sampa, que realiza tours pelo centro histórico. A publicação foi feita pela historiadora e dona da empresa, Shirley Damy fazia visita guiada no local no domingo pela manhã. "Fiquei chocada", disse.

Em nota, a Subprefeitura da Sé lamentou o incidente. "Foi lavrado BO (Boletim de Ocorrência) e os responsáveis serão identificados e penalizados." O Marco vai passar por avaliação do restaurador hoje e, depois disso, será informada a data em que retornará a seu local original. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.