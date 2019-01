Pence defende plano de Trump e critica posição de Nancy Pelosi

20/01/2019 | 22:05



O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, elogiou a proposta do presidente Donald Trump para encerrar a paralisação parcial do governo americano e disse que Trump "ofereceu um compromisso de boa-fé para abordar o que é uma genuína crise humanitária e de segurança na nossa fronteira sul". Além disso, Pence confirmou que o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, colocará a proposta de Trump para discussão no Senado na próxima terça-feira.

Em entrevista à rede de TV americana Fox News, Pence seguiu os passos de Trump e fez críticas à presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi (Califórnia). De acordo com ele, "foi decepcionante ver Pelosi rejeitar a oferta de Trump antes do pronunciamento. Ele está oferecendo uma solução e o que temos de liderança democrata até agora são apenas críticas".

Ao defender a proposta do presidente, Pence afirmou que a medida consegue agrupar demandas republicanas e democratas. "Trump deixou claro que queremos segurança na fronteira, queremos financiamento para um muro, uma barreira de aço na fronteira sul. Queremos dinheiro para tecnologia adicional, pessoal adicional, assistência humanitária. Queremos mudanças nas leis de anistia para que as crianças possam pedir asilo nos países da América Central. E, além disso, três anos de alívio temporário para os beneficiários do Daca", disse o republicano, referindo-se ao programa da era Barack Obama que protege da deportação jovens imigrantes levados aos EUA ainda crianças ilegalmente.