Botafogo perde o fôlego e leva virada da Cabofriense por 3 a 1 em jogo de estreia

20/01/2019 | 21:21



O Botafogo sentiu o pouco tempo de preparação na pré-temporada e até saiu na frente, mas virou a virada da Cabofriense por 3 a 1, neste domingo, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ), em sua estreia na Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca. Com isso divide a lanterna do Grupo C, junto com o Bangu, porém com menor saldo de gols: -2 a -1. Já o time de Cabo Frio (RJ) soma três pontos e divide a liderança com o Flamengo, mas leva vantagem no saldo de gols: 2 a 1.

O equilíbrio marcou o primeiro tempo, em um jogo tecnicamente sofrível. Mas o Botafogo saiu na frente aos 32 minutos. Após escanteio em curva, o goleiro George deu um soco para fora da área. Mas a bola foi batida de primeira por Luiz Fernando. Ele ainda desviou no gramado antes de entrar, dando a impressão de que teria tocado em algum botafoguense impedido. Houve reclamações, mas em vão.

O time de Cabo Frio quase empatou aos 42 minutos, em uma blitz na defesa botafoguense. Kaká Mendes invadiu a área pelo lado esquerdo e soltou a bomba para a defesa de Gatito Fernández. O rebote ficou com Anderson Rosa, que chutou forte e exigiu outra boa defesa do goleiro. Mas o empate saiu aos 46. Após escanteio, Rafael Gladiador subiu e cabeceou bem no canto do paraguaio.

No começo do segundo tempo, o Botafogo tratou de buscar o segundo gol. Quase conseguiu aos cinco minutos. Após escanteio, o zagueiro Helerson subiu bem alto e testou de cabeça. A bola bateu na trave direita, correu a linha de gol e foi aliviada por Watson.

Com os times cansados, as trocas foram aceleradas. Do lado do Botafogo, o técnico Zé Ricardo testou dois reforços: Gustavo Ferrareis e Alex Santana. Eles entraram, respectivamente, nas vagas de Leandro Carvalho e Alan Santos.

Com mais fôlego, a Cabofriense chegou ao segundo gol aos 29 minutos. Valderrama desceu pelo lado direito e cruzou em direção à pequena área. Rincón errou o chute, mas a bola sobrou para o chute de primeira de Anderson Rosa. A bola entrou no lado direito de Gatito Fernández.

Nos minutos finais, o Botafogo ainda tentou o tudo ou nada. Aos 37 minutos, Luiz Fernando chutou forte e George rebateu e, aos 39 minutos, Alex Santana arriscou o chute de longe e ela explodiu no travessão. Mas não deu para empatar e ainda levou o terceiro em um contra-ataque aos 48. Rincón saiu em disparada, passou por dois zagueiros e tocou por baixo na saída desesperada de Gatito Fernández.

Na segunda rodada, nesta quarta-feira, o Botafogo vai tentar a reabilitação em casa, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, diante do Bangu, que estreou perdendo para o Flamengo por 2 a 1. Este jogo começa às 19h15. A Cabofriense vai atuar fora contra o Boavista, a partir das 20 horas.

FICHA TÉCNICA

CABOFRIENSE 3 x 1 BOTAFOGO

CABOFRIENSE - George; Watson (Pedro), Bruno Lima, Roberto Júnior e Manoel; Diego Valderrama, Michel (Kaká Mendes), Anderson Rosa e Marcelo Gama; Rafael Gladiador (Rincón) e Marcus Índio. Técnico: Luciano Quadros.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Helerson e Gilson; Wanderson, João Paulo (Aguirre), Alan Santos (Gustavo Ferrareis) e Leandro Carvalho (Alex Santana); Kieza e Luiz Fernando. Técnico: Zé Ricardo.

GOLS - Luiz Fernando, aos 32, e Rafael Gladiador, aos 46 minutos do primeiro tempo; Anderson Rosa, aos 29, e Rincón, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Roberto Júnior, Marcus Índio e Manoel (Cabofriense); Leandro Carvalho (Botafogo).

ÁRBITRO - Pathrice Walace Correa Maia.

RENDA - R$ 53.640,00.

PÚBLICO - 2.159 pagantes (2.260 no total).

LOCAL - Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ).