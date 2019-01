Maria Cecília e Rodolfo atraem 10 mil pessoas ao Riacho

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



20/01/2019 | 20:00



Nem a chuva foi capaz de espantar o público no quarto dia do Festival de Verão do Riacho Grande, em São Bernardo. Na tarde deste domingo (20), cerca de 10 mil pessoas foram aproveitar a atração gratuita. O marco do evento ficou por conta da dupla sertaneja Maria Cecília e Rodolfo que esteve na prainha pela segunda vez – participaram também no primeiro Festival, em 2017.

A terceira edição do evento cultural termina no próxima fim de semana, e espera encerrar a atração com recorde de público, somando 150 mil pessoas nos três finais de semana.

Analista comercial, Aline Souza Garcia, 34 anos, participou das três edições do evento e não perdeu nenhum dia. Moradora do Riacho, a fã da dupla disse que “faça chuva ou faça sol”, não deixa de ir. “Amo ver show e gosto de todo tipo de música. De graça então, é melhor ainda. Não tem do que reclamar, o festival está muito bom e foi um ganho para população local.”

Segundo a Prefeitura, o evento deve ter o movimento mais alto no próximo sábado, já que a população está ansiosa com o show de Aldair Playboy, cantor do hit “Amor Falso”. Já no domingo, o grupo de pagode Jeito Moleque encerra a edição, às 17h.