Com gol no fim, Corinthians empata contra o São Caetano na estreia do Paulistão

20/01/2019 | 19:10



O Corinthians estreou com empate no Campeonato Paulista. Neste domingo (20), na Arena Corinthians, em São Paulo, o time do técnico Fábio Carille ficou no 1 a 1 contra o São Caetano. Rafael Marques, de pênalti, abriu o placar para a equipe do Grande ABC na etapa inicial. No último lance do jogo, aos 49 minutos, Henrique empatou o confronto e evitou a derrota na primeira rodada.

O que se viu nesta primeira partida foi um Corinthians com posse de bola muito superior ao adversário, o que era de se esperar pela superioridade técnica dos seus atletas, mas com enorme dificuldades para criar chances reais de gols e obrigar o goleiro Jacsson a praticar alguma defesa importante.

O resultado confirma uma vantagem histórica do São Caetano nos confrontos entre as duas equipes. Foi o quarto empate entre os dois times, com cinco vitórias do clube da região e quatro do Corinthians. Na segunda rodada, a equipe alvinegra vai até Campinas, nesta quarta-feira, onde encara o Guarani, às 19h15, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Na quinta, o time de São Caetano recebe o Ituano, às 21h, no estádio Anacleto Campanella.

Como era de se esperar, o Corinthians dominou o primeiro tempo. Teve quase 70% de posse de bola. Mas quem saiu em vantagem no marcador foi o time do ABC. Com uma forte marcação e duas linhas de quatro defensores, o São Caetano não deu espaços ao rival, que encontrou dificuldades para criar oportunidades de gols.

Aos 28 minutos, o São Caetano abriu o placar. Richard derrubou Capa dentro da área e o árbitro Flávio Rodrigues de Souza marcou a penalidade. Na cobrança, Rafael Marques (ex-Palmeiras e Cruzeiro) acertou o ângulo direito de Cássio e balançou as redes. Nos minutos finais, Jadson e Sornoza tiveram a chance de empatar o confronto, mas pecaram nas finalizações.

No segundo tempo, o Corinthians intensificou a busca pelo gol, empurrando o São Caetano em seu campo de defesa. Aos 7 minutos, Marllon cabeceou com perigo sobre o gol. Aos 16, Gustavo acertou uma bicicleta sobre o travessão. Aos 29, foi a vez de Gustavo Silva cabecear com perigo.

Nos minutos finais, o time do ABC chegou a ter os 11 jogadores no campo de defesa. Já nos acréscimos, aos 49, após cobrança de escanteio de Jadson, Henrique desviou para as redes e evitou a derrota do Corinthians diante da sua torcida na estreia.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 1 SÃO CAETANO

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Marllon, Henrique e Danilo Avelar; Richard (Mateus Vital), Ramiro, Sornoza (Gustavo Silva) e Jadson; André Luís (Pedrinho) e Gustavo. Técnico: Fábio Carille.

SÃO CAETANO - Jacsson; Alex Reinaldo, Joécio, Max e Marquinhos; Pablo, Willians (Vinícius Kiss), Capa e Cristian (Ítalo); Diego Rosa e Rafael Marques (Ferreira). Técnico: Pintado.

GOLS - Rafael Marques (pênalti), aos 28 minutos do primeiro tempo; Henrique, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Vinícius Kiss (São Caetano).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

RENDA - R$ 1.203.885,70.

PÚBLICO - 31.009 pagantes (31.279 no total).

LOCAL - Arena Corinthians, em São Paulo (SP).