Da Redação



20/01/2019 | 18:07



O São Bernardo FC conseguiu reverter o resultado diante da Portuguesa, fora de casa, na tarde deste domingo (20), e arrancou empate por 1 a 1 na estreia da Série A-2 do Campeonato Paulista.

Depois de Régis ceder gol ao adversário, no inicio da segunda etapa do jogo, Francisco Alex marcou para o Tigre e selou o resultado no Canindé.

Com o empate, os clubes somam seus primeiros pontos e dividem a sétima posição na tabela.





A equipe da região volta ao campo na quarta-feira (23), contra a Inter de Limeira, no estádio Primeiro de Maio.