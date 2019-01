Favoritos, Irã e China vão às quartas da Copa da Ásia; Vietnã surpreende Jordânia

20/01/2019 | 17:59



As oitavas de final da Copa da Ásia, realizada nos Emirados Árabes Unidos, começaram neste domingo e uma surpresa já aconteceu. Líder sua chave na fase de grupos, na frente da atual campeã Austrália, a Jordânia foi eliminada pelo Vietnã. Favoritas, as seleções do Irã e da China venceram os seus jogos e avançaram às quartas de final da competição.

O primeiro jogo do dia nos Emirados Árabes Unidos foi logo o mais surpreendente. No Al Maktoum Stadium, em Dubai, Jordânia e Vietnã empataram por 1 a 1 no tempo normal - Bahaa Abdulrahman abriu o placar para os jordanianos e Cong Phuong Nguyen igualou - e foram para a prorrogação, quando as redes não balançaram. Na disputa de pênaltis, melhor para o Vietnã, que venceu por 4 a 2.

Nas quartas de final, os vietnamitas terão outra pedreira pela frente. Enfrentarão quem passar do confronto entre Japão e Arábia Saudita, que estiveram na última Copa do Mundo na Rússia, em 2018. O jogo abrirá a rodada desta segunda-feira no Sharjah Stadium, na cidade de Sharjah.

Na sequência, a China mostrou a sua força ao bater de virada a Tailândia por 2 a 1, no Hazza Bin Zayed Stadium, em Al Ain. Supachai Jaided abriu o placar no primeiro tempo para os tailandeses, que conseguiram segurar a pressão chinesa até os 22 minutos da segunda etapa, quando Zhi Xiao empatou. Pouco depois, aos 26, Lin Gao virou com o gol em uma cobrança de pênalti.

A China terá pela frente nas quartas de final o Irã, que passou com tranquilidade por Omã por 2 a 0, no Mohammed Bin Zayed Stadium, em Abu Dabi. Os dois gols saíram ainda no primeiro tempo - Alireza Jahanbakhsh, aos 32 minutos, e Ashkan Dejagah, aos 41. Antes, logo no segundo minuto, os omanenses Perderam um pênalti com Ahmed Al Mahajri.

Nesta segunda-feira, além de Japão x Arábia Saudita, as oitavas de final terão mais dois jogos. No Khalifa bin Zayed Stadium, em Al Ain, a Austrália enfrentará o Usbequistão. Em Abu Dabi, a seleção da casa jogará contra o Quirguistão.