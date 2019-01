Claudia Leitte faz linda declaração para o filho, Davi

20/01/2019 | 17:10



Claudia Leitte aproveitou as suas redes sociais para fazer uma linda homenagem no dia do aniversário de 10 anos de idade de seu filho, Davi.

Na legenda da publicação a loira que é uma mamãe coruja fez altos elogios para o seu pequeno e chegou até a comentar que os fãs e presentes em um show que estava fazendo pararam para cantar parabéns para o garoto. Que fofos!

- Esse é o meu Davi. Ele me ensinou a ser mãe. Nunca foi raso em nenhuma de suas observações desde que começou a falar. Aliás, Davi é do tipo que se preocupa com o próximo verdadeiramente e, portanto, é observador. Discreto feito o pai. Criança feito a mãe. Não! CRIANÇA! Visitei minha história antes dos últimos 10 anos, tentando me entender sem você. Não dez sentido algum! Buguei todas as vezes. Espero em Deus que continue sendo esse bebê lindo que faz a vida do outro melhor. Então, você há de se tornar o homem integro que veio ao mundo para ser! Cresça, meu filho! Aconteça, com primor! E nunca esqueça do que o Senhor ensinou: 'O Reino dos céus é das crianças e esse Reino é o próprio AMOR!' Feliz Aniversário, Davi. EU TE AMO de um jeito que nem sei explicar. Ps: o bloco inteiro cantou os parabéns para o meu menino essa noite, valeu!!, relatou a cantora.

Não dá até vontade de apertar esses dois?