Kourtney Kardashian faz apelo após ver comédia romântica clássica: - Quero me apaixonar

20/01/2019 | 16:10



Após um relacionamento de idas e vindas com Scott Disick e um namoro conturbado com Younes Bendjima, Kourtney Kardashian está solteira e, pelo que parece, procurando por um novo amor. A mais velha do clã Kardashian resolveu fazer um desabafo no último sábado, dia 19, ao assistir a Um Lugar Chamado Notting Hill, um clássico moderno com as desventuras amorosas de uma estrela de cinema interpretada por Julia Roberts e um simples e anônimo londrino, papel de Hugh Grant.

Em seu Instagram Stories, Kourtney escolheu a cena em que a personagem de Roberts fala:

- Sou apenas uma garota em frente de um garoto pedindo para que ele a ame. No mesmo post, ela colocou um emoji choroso e pediu:

Quero estar apaixonada.

Aos 39 anos de idade, atualmente a socialite não foi vista com ninguém em especial. Ela tem três filhos com Disick.

Enquanto isso, diferente da irmã, Khloé Kardashian, aparentemente, não quer saber do seu amor. Segundo a US Magazine, a socialite está focando em suas amizades no lugar do pai de sua filha, Tristan Thompson.

- Você não precisa ter sempre um homem ao seu lado para aproveitar o Dia dos Namorados, declarou Khloé que pretende passar a data ao lado da amiga Malika Haqq.

Pesado, né? Vale dizer que a relação da Kardashian e Thompson não é uma das melhores desde que uma traição por parte dele veio à tona.