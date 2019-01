Meghan Markle já tem uma pessoa em mente para ser madrinha de seu filho

20/01/2019 | 16:10



Meghan Markle que pode dar à luz em meados de julho, parece que já tem uma pessoa favorita e selecionada para ser a madrinha de seu primeiro filho, fruto da relação com o Príncipe Harry. Enganado está quem está achando que é a Kate Middleton!

De acordo com informações fornecidas por fontes da corte inglesa, o irmão de Harry, Príncipe William, e sua esposa Kate Middleton, estão completamente descartados da possibilidade de serem padrinhos da criança. E isso não tem muita ligação com a rivalidade entre Markle e sua cunhada.

Ao que tudo indica, a esposa de Harry quer escolher a atriz indiana Priyanka Chopra que se casou recentemente com Nick Jonas. De acordo com o Daily Express a atriz está na frente de outras celebridades especuladas como: Serena Williams e Amal Clooney, esposa do astro George Clooney.

Lembrando que Priyanka e Meghan são amigas de longa data!