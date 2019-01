Após protesto, Anitta volta atrás e faz desafio dos dez anos com a prima

20/01/2019 | 15:10



Após recusar fazer desafio dos 10 anos, em que internautas usam fotos de 2019 e 2009 para compararem suas evoluções, e fazer um protesto contra o aquecimento global, Anitta voltou atrás no último sábado, dia 19, e compartilhou um clique seu e de sua prima no Instagram Stories.

No registro, a cantora brinca que seus seguidores irão ficar impressionados com a mudança e, em seguida, mostrou a foto. De fato a diferença é realmente impressionante, com a Anitta antes da fama parecendo bem novinha e muito diferente dos tempos atuais. Muito legal, né?

Na última quarta-feira, dia 16, ao invés de postar o desafio a cantora pop optou por publicar fotos do meio ambiente e apontar as mudanças provocadas pelo homem em decorrência da alteração climática.

- Apesar das minhas 700 plásticas que me fazem desacreditar nas fotos antigas, juro que esse é o desafio dos 10 anos que mais me choca. Todo mundo se esforçando para melhorar de vida e de aparência a cada dia, criticou.