'BBB 19': Luisa Mell pede Maycon fora por suposta crueldade contra animais

20/01/2019 | 14:38



A apresentadora Luisa Mell usou seu Instagram para pedir a eliminação de Maycon, do BBB 19. Dentro da casa do Big Brother Brasil, o participante fez comentários em que deu a entender que já maltratou gatos em sua infância.

"Já viu gato? Você coloca um adesivo do lado aqui no gato e ele fica andando assim gesticula enquanto ri. Nunca fez isso? Já amarrou bombinha no rabo dele?", afirmou Maycon no referido momento.

Diante da reação negativa por parte dos outros confinados, se resignou: "Ah, cês nem teve sic infância".

Luisa Mell se revoltou e compartilhou o vídeo com um pedido: "Me ajudem a tirar este idiota?".

Atualmente, Maycon está no Super Paredão do BBB 19. Nele, 14 participantes correm o risco de eliminação já na primeira semana: o público vota em quem quer que fique e o menos votado está fora da casa.

"Inacreditável! Isso não é coisa de criança. Isso é crueldade! Vamos tirá-lo? Fora Maicon", concluiu.

Confira a fala de Maycon sobre o gato do BBB 19 no vídeo abaixo: