Após termino com Cheryl Cole, Liam Payne flerta com Naomi Campbell

20/01/2019 | 14:11



Após o término com a mãe de seu filho, Cheryl Cole, Liam Payne não negou estar aberto a novos relacionamentos. Desde que ficou solteiro, o ex-One Direction foi flagrado diversas vezes com mulheres diferentes e, agora, parece que está apostando na boa e velha jogada de comentar nas redes sociais de quem está interessado. Agora, o alvo da vez é, ninguém mais ninguém menos que, Naomi Campbell.

A super-modelo de 48 anos de idade postou uma selfie em sua conta oficial no Instagram no último sábado, dia 18, mostrando seu cabelo e maquiagem antes do evento da Louis Vuitton que rolou durante a Semana de Moda em Paris, França. Pouco tempo depois, Liam, de 25 anos de idade, lançou o seguinte comentário na publicação da cantora:

Perfeição em pessoa, não me dê esse olhar, escreveu o cantor antes de colocar emojis de um par de olhos e um rostinho mandando beijos.

Mas, vale dizer que o flerte entre os dois não se iniciou aí. Recentemente Liam postou uma foto sem camisa enquanto se olhava no espelho e Naomi comentou:

Alma linda, seguido de um coração.

Será que vem um romance por aí?