Esposa de Faustão mostra momentos da família de férias no México

20/01/2019 | 13:10



Faustão está aproveitando as férias em família e quem está registrando tudo é sua esposa, Luciana Cardoso. Os dois, que completaram 16 anos de casados em 2018, estão no México com os filhos e amigos e, no último sábado, dia 19, curtiram um passeio de barco.

Em seu Instagram Stories, Luciana compartilhou alguns cliques do momento ao lado do marido e, é claro, que a internet não soube lidar. O motivo? Digamos que Faustão e sua família evitam expor suas vidas pessoais na web. Compreensível, né?

Após o passeio, a família almoçou em um restaurante com direito a muita música ao vivo. O casal é pai de João Guilherme, de 14 anos de idade, e de Rodrigo, de dez anos de idade. Em sua conta oficial do Instagram, o mais velho também decidiu publicar um post da viagem em que aparece junto de dois amigos em uma festa em Cancún.

Vale dizer que a família de Faustão passou o Réveillon em Dubai. O apresentador ainda é pai de Lara, de 20 anos de idade, do relacionamento anterior com Magda Colares.