No BBB19, Vanderson se irrita com declaração de Gustavo e Tiago Leifert faz anúncio surpresa

20/01/2019 | 13:10



Após a primeira festa do BBB19 dar o que falar e alguns romances irem por água abaixo os brothers decidiram dar uma uma acalmada nos nervos ao brincarem de um jogo de adivinhação. Porém, todo mundo sabe que dentro do confinamento a situação é sempre caótica e, na noite do último sábado, dia 19, o clima esquentou de novo! Tudo aconteceu depois de Gustavo classificar o índio como um animal e Vanderson apontar que a afirmação do boy era crime. Tenso, né?

Obviamente a brincadeira chegou ao fim depois do episódio e Gustavo voltou para a área interna da casa, enquanto Vanderson explicou aos colegas de confinamento os motivos pelos quais a piada não deve ser normalizada. - Não estou com raiva de ninguém, mas não é certo. Essa figura do índio que foi feita pelas pessoas precisa ser descartado do Universo, isso é crime. Eu sei que o Gustavo não falou na maldade, mas eu fiquei chateado. Animalizar um ser humano, um indivíduo que aliás é dono de tudo isso aqui e tem uma cultura absurda, não é aceitável. E isso acontece todo dia na rua para os caras, afirmou o coordenador educacional indígena.

Mas, não foi só o desentendimento entre os dois que chamou atenção. Mais tarde, Tiago Leifert anunciou que o programa terá uma votação surpresa independente do superparedão. Segundo o apresentador, o BBB19 deste domingo, dia 20, irá trazer coisas novas: - Amanhã teremos uma votação, que vai dar início a uma nova dinâmica do BBB. Essa dinâmica vai afetar principalmente a vida de três pessoas dentro do programa, explicou Leifert, sem dar detalhes ou citar nomes. Socorro!

O que será que irá acontecer, hein? De qualquer forma, não vamos esquecer que Danrley, Gustavo e Paula estão imunes ao paredão que eliminará o participante menos votado na próxima terça-feira, dia 22. E aí, quem você acha que irá dizer adeus à casa mais vigiada do Brasil?