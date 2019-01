Mãe de Caio Junqueira diz que ator está querendo lutar pela vida

20/01/2019 | 12:11



O ator Caio Junqueira, que sofreu um grave acidente de carro na última semana, continua em estado de saúde delicado. De acordo com informações do portal G1, mesmo sedado, o ator abriu os olhos e tentou levantar da cama, no último sábado, dia 19, surpreendendo os médicos do Hospital Miguel Couto, onde está internado no Rio de Janeiro.

A mãe do ator afirmou que os médicos tiveram que aumentar a sedação do filho, para que ele não levantasse. Caio ainda apresentou febre alta e teve seus medicamentos trocados.

- Isso mostra que ele está querendo lutar pela vida. O médico falou assim: ele é um touro, é muito forte, disse a mãe do rapaz.

Os médicos proibiram a visitação para evitar que Caio fique agitado. Ele deverá passar por novas cirurgias em função dos traumas que sofreu durante o acidente. A mãe do ator garante que ele está reagindo e pede tempo para que ele entenda o que está acontecendo:

- Tem que dar tempo a ele. Ele está muito traumatizado. Não é fácil ele chegar lá, abrir o olho, entender tudo. Mas ele está bem e está reagindo.

De acordo com a coluna Olá, do jornal Agora São Paulo, Caio passou por outra operação, no punho, e seu estado de saúde voltou a ser considerado grave. Amigos do artista pediram doações de sangue para ele através das redes sociais.