Síria afirma ter interceptado seis mísseis de Israel perto de aeroporto

20/01/2019 | 11:26



A mídia estatal da Síria afirmou que as defesas aéreas repeliram um ataque aéreo de Israel perto do aeroporto internacional ao sul de Damasco neste domingo.

De acordo com a TV estatal da Síria, as defesas aéreas "impediram" que o ataque alcançasse seus objetivos, afirmando que Israel disparou seis mísseis em uma área perto do Aeroporto Internacional de Damasco, dos quais cinco foram derrubados e um desviado para um local deserto. A ofensiva marca um raro ataque diurno, já que a maioria acontece à noite.

Moradores da capital disseram ter ouvido cinco explosões no começo da tarde deste domingo (horário local), aparentemente o som de defesas aéreas disparando para o ar.

Aviões de guerra israelenses usaram recentemente o espaço aéreo do Líbano para atacar a Síria, incluindo um armazém perto do Aeroporto Internacional de Damasco mais cedo, de acordo com a mídia estatal síria.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, confirmou recentemente que Israel atingiu centenas de alvos na Síria ligados ao Irã e ao Hezbollah, incluindo uma instalação de armas há duas semanas. Irã e Hezbollah são aliado ao governo sírio na guerra civil. Fonte: Associated Press