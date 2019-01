Harden marca 48 pontos em vitória do Houston Rockets contra o Los Angeles Lakers

20/01/2019 | 11:15



Em mais uma noite de brilho de James Harden, o Houston Rockets venceu o Los Angeles Lakers por 138 a 134, na prorrogação, em partida disputada em Houston, nos Estados Unidos, na rodada deste sábado da NBA.

Harden anotou 48 pontos, por isso agora já são 19 jogos seguidos em que o ala-armador marca pelo menos 30. "Não tenho comentários. Só estou tentando fazer tudo que consigo para chegarmos a quantas vitórias for possível. Só estou sendo eu mesmo. Um pouco mais agressivo do que de costume, apenas. Os arremessos estão caindo. É isso", afirmou o norte-americano depois do duelo.

Na história da NBA, apenas Wilt Chamberlain conseguiu sequências mais longas de jogos com pelo menos 30 pontos. Entre 1960 e 1962, o pivô alcançou ou ultrapassou a marca em 20, 25 e 65 partidas.

Sem a companhia de Chris Paul e Clint Capela, machucados, o principal coadjuvante do Houston foi Eric Gordon, que marcou 30 pontos, três deles a cinco segundos do fim do tempo regulamentar. De novo desfalcado de LeBron James, o Lakers, que chegou a estar 18 à frente no placar, vencia por 120 a 117 quando a bola do jogador adversário caiu e forçou a prorrogação.

O Houston está em quinto lugar na Conferência Oeste, com 26 vitórias e 19 derrotas, enquanto o Lakers caiu para a nona posição, portanto fora da zona de classificação para os playoffs. Na atual temporada, a franquia de Los Angeles ganhou 25 vezes e perdeu 22, mas acumula oito reveses e cinco triunfos desde que LeBron deixou de jogar para tratar de lesão na virilha.

Confira os resultados da rodada deste sábado da NBA:

Philadelphia 76ers 115 x 117 Oklahoma City Thunder

Charlotte Hornets 135 x 115 Phoenix Suns

Detroit Pistons 101 x 103 Sacramento Kings

Indiana Pacers 111 x 99 Dallas Mavericks

Orlando Magic 108 x 118 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 105 x 113 Boston Celtics

Toronto Raptors 119 x 90 Memphis Grizzlies

Chicago Bulls 103 x 117 Miami Heat

Houston Rockets 138 x 134 Los Angeles Lakers

Denver Nuggets 124 x 102 Cleveland Cavaliers

Confira os jogos da rodada de domingo da NBA:

Indiana Pacers x Charlotte Hornets

San Antonio Spurs x Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves x Phoenix Suns