Novo amor? Maria Ribeiro é flagrada aos beijos com rapaz no Rio de Janeiro

20/01/2019 | 11:11



Clima de romance no ar! Maria Ribeiro foi clicada na sexta-feira, dia 17, de mãos dadas com um rapaz durante jantar no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Após namoro com Fábio Assunção, a atriz foi vista em clima de intimidade com novo affair, que não teve sua identidade revelada.

Os dois seguiram de mãos dadas durante todo o passeio. Eles ainda foram clicados aos beijos enquanto curtiam a noite em um restaurante.

Essa é a primeira vez que Maria Ribeiro é vista em nova companhia após o término com Fábio Assunção. Em abril, ela havia assumido namoro com o ator, mas em agosto eles chegaram a terminar a relação, que ficou entre idas e vindas. Anteriormente, Maria mantinha um casamento de 11 anos com Caio Blat, que se relaciona atualmente com Luisa Arraes.