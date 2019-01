Marina Ruy Barbosa nega atraso em gravação de O Sétimo Guardião e Lilia Cabral desmente briga com a atriz

20/01/2019 | 11:11



Marina Ruy Barbosa e Lilia Cabral colocaram um ponto final nos rumores de que teriam discutido durante as gravações de O Sétimo Guardião. Após o jornal Extra e a colunista Patrícia Kogut noticiarem que os atrasos dos atores teriam causado mal-estar nos bastidores da trama - afirmando que veterana até chamou a ruiva de mimada, ambas usaram as redes sociais para negar qualquer atrito.

Imagina se um dia passaria pela minha cabeça que está foto tirada do Instagram, num dia tão bonito, seria usada para ilustrar a matéria que eu e @marinaruybarbosa fazemos parte hoje. Jamais chamaria ela de mimada e muito menos diria quem você pensa que é. Sei muito bem quem ela é: uma pessoa que eu respeito, admiro e tenho muito carinho, escreveu Lilia Cabral em sua página no Instagram.

Marina foi ainda mais incisiva em seus esclarecimentos, explicando o que de fato aconteceu para ter chegado mais tarde ao set de gravações e afirmando que jamais deixaria qualquer profissional esperando por ela:

Quero deixar claro o meu compromisso com meu trabalho e, principalmente, com a produção que estou envolvida, O Sétimo Guardião. Nunca faltaria com o respeito e a consideração de deixar nenhum profissional me esperando por pura irresponsabilidade. Isso não faz parte do meu histórico. Na quinta feira, dia 17, eu estava roteirizada para chegar nos Estúdios Globo às 23h. À tarde, a produção me mandou mensagem perguntando se poderia antecipar o meu horário, e eu expliquei que estava a caminho de um compromisso importante pessoal e se por eles tudo bem manter o meu horário. E fui respondida que sim. Consegui adiantar um pouco meus compromissos pessoais e cheguei às 22:30h na emissora (antes do horário que estava marcada), me arrumei rapidamente e ainda esperei um pouco. Assim que me chamaram pra ir para o set eu já estava pronta.No set, perguntei ao nosso querido diretor geral, Allan Fiterman, se tinha atrapalhado algo, já me desculpando previamente. Ele me disse que eu poderia ficar tranquila, que nenhum ator, atriz ou profissional ficou me esperando, que estava tudo seguindo de acordo com o cronograma. Novela é um processo longo, de muitos meses e precisamos estar unidos e seguir sendo sempre generosos uns com os outros para que tudo de certo, sem desgastes e respeito como profissionais e seres humanos acima de tudo. Mais uma vez deixo claro que não atrasei para a gravação de quinta feira, que terminou inclusive bem antes do previsto. E aproveito pra deixar claro que amo trabalhar, é isso que me move desde os 9 anos. Sou grata a todas as oportunidades e quem me conhece e já trabalhou comigo sabe. Mesmo gravando muitas vezes a semana inteira, tento conciliar com outros trabalhos, de pessoas e empresas que também confiam em mim. Sendo assim, no atual momento da minha vida, priorizo o trabalho sempre, por isso muitas vezes, se necessário, trabalho de madrugada e inclusive aos domingos.

A assessoria de imprensa da TV Globo também negou qualquer atraso de Marina, desmentido qualquer climão nos bastidores:

Não aconteceu nada demais e não houve atraso de Marina. Aconteceu uma situação pontual, em que foi preciso ajustar o horário de gravação no mesmo dia, e alguns atores conseguiram se ajustar, outros, não. Num processo de produção de novela, não aconteceu nada fora da curva. E o roteiro de gravação se adaptou a isso. Não há clima de discussão nem brigas nos bastidores de O Sétimo Guardião. O que houve foi uma conversa entre as duas atrizes e tudo se esclareceu.