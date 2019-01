Brad Pitt e Charlize Theron estariam namorando

20/01/2019 | 11:11



Cerca de dois anos após ter terminado casamento com Angelina Jolie, Brad Pitt parece ter encontrado um novo amor! Segundo informações do jornal The Sun, o galã de Hollywood estaria se envolvendo com a também atriz, Charlize Theron.

A publicação revela que Sean Penn, ex-namorado de Charlize, foi o responsável por apresentar os dois, que começaram a se relacionar no fim do ano passando, na época do Natal:

- Eles estão se vendo casualmente há quase um mês. Eles eram amigos há um tempo, ironicamente apresentados por Sean Penn, e as coisas evoluíram, afirmou uma fonte ao veículo.

Os dois ainda teriam sido vistos juntos no último fim de semana. Brad Pitt foi assistir à exibição do filme If Beale Street Could Talk, do qual ele é produtor executivo, em uma casa particular em Hollywood Hills. Já Charlize, foi convidada especial da exibição do filme Roma no Chateau Marmont, em Los Angeles. Após cumprirem os compromissos profissionais, os dois se encontraram em um bar no Chateau:

- Brad foi até o Chateau depois, mudou de roupa e se juntou à Charlize em um canto do bar. Ela estava com um coquetel de vodka, enquanto ele ficou apenas na água. O braço de Brad estava em volta dela. Em um certo momento, ele piscou pra ela. Brad parecia estar muito à vontade, ambos pareciam felizes.

Esse seria o primeiro relacionamento sério de Brad Pitt após o anúncio de divórcio com Angelina Jolie. Por enquanto, Charlize ainda não conheceu os seis filhos do astro.