Ariana Grande relembra Mac Miller no dia em que ele faria aniversário

Ariana Grande não deixou o último sábado, dia 19, passar em branco. Na data em que Mac Miller completaria 27 anos de idade caso estivesse vivo, a cantora usou as redes sociais para lembrar a data especial, divulgando um clique dos dois juntos.

No Instagram Stories, ela publicou duas imagens ao lado do ex-namorado, que morreu de uma overdose acidental em setembro do ano passado. Horas depois, ela apagou a publicação, que foi printada por fã-clubes da beldade.

No Twitter, ela também parece ter prestado uma homenagem discreta ao rapper:

Sinto sua falta, escreveu na rede social, sem divulgar nomes, mas dando a entender que se tratava do ex-namorado.

Recentemente, os pais de Mac Miller confirmaram que irão comparecer ao Grammy Awards. Caso o rapper ganhe o prêmio de Melhor Álbum de Rap do Ano por Swimming, eles irão aceitá-lo em seu lugar.

Ariana e Mac namoraram por cerca de dois anos, mas a relação chegou ao fim em maio de 2018. Logo em seguida, ela engatou um romance com Pete Davidson, de quem ficou noiva. Poucos meses após o noivado, os dois anunciaram o término. Ela também cobriu uma tatuagem dedicada ao comediante e, no lugar, escreveu o nome do cachorro de Miller, Myron, que foi adotado por ela pouco depois da morte do músico.