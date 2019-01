Do dgabc.com.br



20/01/2019 | 08:57



Atualizada às 10h20

A Rodovia dos Imigrantes, sentido Litoral, registra tráfego lento do km 39 ao km 43 por conta do excesso de veículos na manhã deste domingo (20).



Os outros trechos e rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) estão com tráfego normal.



O tempo está bom e a visibilidade dos motoristas é boa.



O SAI está em Operação Normal (5X5). A descida da serra é feita pela pista sul da Via Anchieta e pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida acontece pelas pistas norte das duas rodovias