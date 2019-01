Hungria: manifestantes protestam contra mudanças na legislação trabalhista

19/01/2019 | 21:51



Dezenas de protestos ocorreram neste sábado na Hungria. Manifestantes mostraram contrariedade às alterações da legislação trabalhista que aumentaram as horas extras que os empregadores podem solicitar aos trabalhadores.

As manifestações de sábado atraíram centenas de pessoas para cada evento. As mudanças na lei foram aprovadas em dezembro. A nova legislação é chamada de "lei escravagista" por oponentes do governo, que também citam a corrupção e os ataques do primeiro-ministro Viktor Orban à liberdade de imprensa e acadêmica como motivos para manter protestos e bloqueios.

O porta-voz do governo Istvan Hollik disse que as mudanças na legislação trabalhista eram apenas uma desculpa para os protestos, que ele chamou de parte da campanha da oposição antes das eleições do Parlamento Europeu em maio. Fonte: Associated Press.