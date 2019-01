Grupo de auxílio alemão resgata 47 migrantes no Mar Mediterrâneo

19/01/2019 | 21:42



O grupo de auxílio alemão Sea-Watch disse ter resgatado 47 pessoas de um barco de borracha ao largo da costa da Líbia, no mar Mediterrâneo.

A ONG disse que seu barco Sea-Watch 3 foi para a área na sexta-feira após aeronave de reconhecimento ouvir comunicações sobre um bote de borracha afundando, mas não conseguiu chegar a tempo de ajudar. Três sobreviventes resgatados por outro barco relataram que 117 pessoas estariam desaparecidas após o naufrágio.

A Sea-Watch disse ainda que a aeronave de reconhecimento reportou outro bote de borracha em perigo e que desta vez conseguiu resgatar todas as 47 pessoas a bordo.

A ONG diz que não conseguiu contatar as autoridades líbias, mas

informou as autoridades maltesas e italianas. Não ficou imediatamente claro para onde as pessoas resgatadas seriam levadas. O porto italiano de Lampedusa é a possibilidade mais próxima. Fonte: Associated Press.